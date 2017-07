Kamp van dakloze man op middenberm opgeruimd

Vanmiddag is het kamp van een dakloze man op de middenberm van de ring rond Kortrijk opgeruimd.

OCMW-voorzitter Philippe Decoene: “Bij de start van de opruiming was de dakloze man aanwezig en werd hij eerst uitgebreid ingelicht over de opruiming en de goede intenties van alle partijen. Op die manier kon alles vlot en veilig verlopen".

Onder begeleiding van de politiezone Vlas stonden de stadsdiensten en het OCMW van Kortrijk de man bij en zorgden voor zijn persoonlijke spullen. Hij kreeg een vast onderkomen aangeboden met daarbij alle nodige hulp en opvolging op het vlak van welzijn. "Het is nu aan de man zelf om in te gaan op het aanbod. We kunnen niemand dwingen,” luidt het. Het Agentschap Wegen en Verkeer zorgde nadien voor de volledige opruiming van het kamp. De (bouw)materialen van het kamp worden allemaal tijdelijk bij hen gestockeerd zodat de man er nog steeds een beroep kan op doen mocht hij dat wensen.