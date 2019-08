Kampeertoerisme vroeger en nu in 'Eb en vloed op Camping Kust'

Dat kampeertoerisme bestaat nu nog altijd, maar de camping van toen is in niets meer te vergelijken met de huidige. In de brochure 'Eb en Vloed op Camping Kust' bundelde de kusterfgoedcel foto’s en verhalen over het kampeertoerisme aan de kust.

Authenticiteit

De erfgoedcel ging op zoek naar wat campinguitbaters en kampeerders te vertellen hadden. Het resultaat is een authentiek beeld van het kampeertoerisme aan de kust. De erfgoedcel zette eerder al de traditie van de papieren strandbloemen en de eetcultuur op het strand in de kijker.