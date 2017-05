Kamperende ouders bemachtigen plaatsje voor hun kind

De vraag naar aangepast onderwijs is groot, maar het aantal beschikbare plaatsen was beperkt. Gisteren kampeerden ouders van een tiental kinderen aan MPI De Kaproenen in Sint-Michiels. De inschrijvingen zijn vanmorgen om acht uur van start gegaan, en alle kamperende ouders hebben hun kind een plaatsje kunnen geven. Tegen de middag waren alle beschikbare plaatsen voor leerlingen met autismespectrumstoornissen volzet. Ook de 22 extra plaatsen in de nieuwe afdeling De Passer. Bij de kleuters en in de andere onderwijstypes komen de inschrijven trager op gang en zijn er wel nog enkele beschikbare plaatsen.