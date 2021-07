Kamping Kitch Club uitverkocht, geen mondmasker voor 18.000 bezoekers

De tiende editie van het festival Kamping Kitsch Club in Kortrijk is volledig uitverkocht.

Op 21 augustus verzamelen zowat 18.000 festivalgangers op de weide achter sportcentrum de Lange Munte zonder mondmasker of sociale afstand. Enkel wie volledig is gevaccineerd of een negatieve coronatest kan voorleggen, mag binnen op het festival. Ter plaatse wordt geen testdorp met sneltesten voorzien. Bezoekers zijn dus zelf verantwoordelijk voor hun Covid Safe Ticket.

Zo'n 18.000 festivalgangers kunnen zich in augustus opnieuw uitdossen en hun marginaalse kant laten zien, en dat zonder mondmaskers of sociale afstand. Na de afgelasting van Pukkelpop lieten de organisatoren al weten dat Kamping Kitsch Club zeker kon doorgaan. "Gezien wij een eendagsfestival zijn hoeven wij geen tussentijdse testen te doen, mensen moeten bij aankomst op Kamping Kitsch Club wel een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen" klonk het bij de organisatie.

Aanschuiven met mondmasker, geen op festivalterrein

De organisatie benadrukt dat bezoekers een mondmasker moeten dragen bij het aanschuiven aan de ingang. Eens binnen op het festivalterrein, is het mondmasker niet meer verplicht. Onder meer Mark With a K, Bart Kaëll, De Romeo's en Hot Marijke zullen op 21 augustus de revue passeren in Kortrijk.