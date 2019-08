Kamping Kitsch, het marginaalste festival van het land, gestart onder stralende zon

"Kamping Kitsch is een groot carnaval", vertelt woordvoerder Tom Van Groeningen. "Ben je niet verkleed, dan kom je er niet in." En dat de bezoekers moeite hebben gestoken in het outfit, is duidelijk. Zelden was er zo veel kleur en fluo te zien op een festivalweide.

Marginaalste feestje van het land

"Deze editie is volledig uitverkocht. We houden het voorlopig op 20.000 tickets, maar er is nog heel wat groeipotentieel", zegt Van Groeningen. Het marginaalste feestje van het land is eigenlijk een uit de hand gelopen grap. Het begon met een verkleedfeestje van enkele vrienden in Knokke in 2011 maar is ondertussen uitgegroeid tot een volwaardig festival. Voor de negende editie staan er niet minder dat negen podia, meer dan honderd artiesten en een handvol kermisattracties. Ook radiozender Studio Brussel is aanwezig met zijn Studio Brussel Kermis.

Meldpunt voor ongewenste intimiteiten

Twee jaar geleden liep het festival wat uit de hand en waren er tal van meldingen over handtastelijkheden. "Op de weide is er een meldpunt waar slachtoffers van ongewenste intimiteiten terecht kunnen", zegt Van Groeningen daarover. "Voorlopig zijn er nog geen meldingen binnengekomen. Misschien zijn festivalgangers op een dag als deze wat toleranter? We hameren er in elk geval op bij de bezoekers dat dit soort zaken onaanvaardbaar zijn." Ook de politie is talrijk aanwezig en er hangen camera's.

Het festival vindt al sinds 2016 plaats in Kortrijk maar het is de eerste keer op de weide achter het sportcentrum Lange Munte. "Twee weken geleden vond hier het metalfestival Alcatraz plaats. Wij hebben een akkoord met hen gesloten waardoor we een groot deel van hun logistiek kunnen gebruiken. Dat is niet enkel ecologisch - voor de opbouw rijden al gauw een honderdtal vrachtwagens op en af - het bespaart de buurtbewoners ook heel wat hinder", aldus Van Groeningen.

Wintereditie

Voor velen is het een mysterie waarom Kamping Kitsch zo'n succes kent, maar volgens de woordvoerder is de uitleg simpel: "Hier krijgen mensen de kans om voor een dag eens iemand anders te zijn. Hier lopen bankdirecteurs en bakkers, maar iedereen is even gek verkleed en laat zich volledig gaan." En voor wie niet genoeg kan krijgen van kitsch, is er in december ook een wintereditie in Wieze.