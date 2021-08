Kamping Kitsch klaar voor grootste verkleedpartij

Kamping Kitsch in Kortrijk is bijna klaar om 18.000 bezoekers te ontvangen op de grootste verkleedpartij van het land. Wie niet verkleed is, komt er niet in.

Onder meer Mark With a K, Bart Kaëll, De Romeo's en Hot Marijke zullen op 21 augustus de revue passeren in Kortrijk. Voor velen is het een mysterie waarom Kamping Kitsch zo'n succes kent, maar volgens de woordvoerder is de uitleg simpel: "Hier krijgen mensen de kans om voor een dag eens iemand anders te zijn. Hier lopen bijvoorbeeld zowel bankdirecteurs als bakkers rond, maar iedereen is even gek verkleed en laat zich volledig gaan."

Coronamaatregelen

Alle bezoekers van Kamping Kitsch Club zullen wel gescand worden op hun CovidSafeTicket. Je mag pas binnen als je al twee weken volledige gevaccineerd bent, je in het bezit bent van een Negatieve PCR test (< 48uur) of als je over antilichamen beschikt. Er zullen dus geen sneltests aan de inkom gedaan worden,

Bij het aanschuiven van de CovidSafe scanning moeten de bezoekers afstand bewaren en een mondmasker dragen, eenmaal voorbij deze checkpoint heten de organisatoren iedereen welkom op de camping der vrijheid, waar mondmaskers of social distance niet meer verplicht zijn...