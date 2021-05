Kampioen Club Brugge sluit seizoen af met nederlaag tegen Racing Genk

Op het drukste moment, toen Club nog op drie fronten actief was, gooide Corona wel wat roet in het eten, maar deze nieuwe landstitel maakt alles goed. Club Brugge is als landkampioen volgend seizoen rechtstreeks geplaatst voor de Champions League.

Clubs 17de landstitel, de tweede op een rij. Oververdiend, al is afsluiten met een nederlaag en zonder publiel nooit echt leuk.

"Uiteindelijk maakt de manier niet veel uit. Het is gewoon een hele mooie titel. Het is een lang seizoen geweest. Het is natuurlijk jammer dat het publiek niet mee heeft kunnen genieten. Dat is het enige jammere aan deze titel, dat we niet gewoon met een heel stadion vol zitten en gewoon de vreugde van die mensen kunnen zien. Voor de rest een hele mooie titel", reageert speler Hans Vanaken.