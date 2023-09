Kampioenschap van Vlaanderen opnieuw feest voor spurters?

Morgen staat in Koolskamp het 107e Kampioenschap van Vlaanderen op het programma. De verwachting is dat het opnieuw tot een massasprint komt. Dat hopen althans de Belgische ploegen Lotto Dstny, Soudal Quick-Step en Intermarché-Circus.

Bij Lotto Dstny is Caleb Ewan de vooruitschoven pion, maar er zijn veel twijfels. "Caleb heeft de GP Fourmies van afgelopen zondag niet uitgereden. Ik denk dat hij conditioneel niet echt in orde is", gaf ploegleider Nikolas Maes aan. Ewan reed in Frankrijk zijn eerste wedstrijd sinds zijn opgave in de Tour. "De warmte in Noord-Frankrijk was zondag wel een bijkomende factor, maar dan nog. Laat me zeggen dat de situatie gevoelig ligt. Ik hoop dat we hem alsnog op de rails krijgen. Cedric Beullens valt morgen in voor de ziek geworden Jacopo Guarnieri. Ik reken sowieso op een groepssprint in Koolskamp. De topploegen komen met hun spurters aan de start en zij hebben er dus belang bij dat het pak samen blijft tot het einde."

Soudal Quick-Step heeft uittredend winnaar Fabio Jakobsen in zijn rangen. "We hebben opnieuw een heel solide ploeg aan de start", vond sportdirecteur Wilfried Peeters. "Normaal gezien zal het uitdraaien op een massasprint. Is dat het geval, dan is Fabio Jakobsen natuurlijk onze man. Hij won vorig jaar. Met Jannik Steimle hebben we nog een oud-winnaar aan de start."

Intermarché-Circus start met Gerben Thijssen als kopman. "Gerben is onze man als het tot een sprint komt", knikte sportdirecteur Steven De Neef. "Er hebben enorm veel ploegen baat bij een groepsspurt dus zie ik een scenario waarin een groepje of één iemand uit de greep van het peloton blijft niet echt zitten. Bovendien zal er niet veel wind staan. Waaiers trekken zal een onbegonnen zaak zijn. Het komt er op aan Gerben in een zo goed mogelijke positie vooraan af te zetten."