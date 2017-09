Het kanaal Bossuit-Kortrijk verbindt de Leie met de Schelde, er kunnen schepen varen tot 300 ton. Het is nu de bedoeling om schepen tot 3.000 ton tot aan de sluis in Zwevegem te laten varen. Zo worden de belangrijkste economische zones aan het kanaal bereikbaar over het water. Een opwaardering en aanpassing van het kanaal dus . Maar dat betekent dat wellicht bruggen verhoogd moeten worden en sluizen verbreed.