Is Kanaaleiland optie voor stadion Cercle Brugge?

Is het Kanaaleiland in Brugge een optie om een stadion te bouwen voor Cercle Brugge? Als het van voorzitter Vincent Goemaere afhangt alleszins wel.

Cercle moet op zoek naar een nieuwe locatie voor een stadion, nadat de Raad van State gisteren besliste dat het aan de Blankenbergse Steenweg niet mag. Er moet een oplossing komen voor Cercle Brugge, anders kan ook Club Brugge al zeker niet beginnen aan de bouw van hun nieuwe stadion.

Ligt oplossing op het Kanaaleiland?

Voorzitter van Cercle Brugge Vincent Goemaere wil graag het nieuwe stadion van zijn Cercle Brugge op het Kanaaleiland, dicht bij het station, aan de Katelijnepoort. Hij stelt dit voor, nadat de bouwplannen voor de Blankenbergse Steenweg niet kunnen doorgaan door het arrest van de Raad van State. Maar daar moet ook al een muziekcentrum komen.

"Waarom het niet combineren met Cactus? Met andere sporten, met stadsdiensten", zegt Vincent Goemaere. "Eventueel een concert dat moet georganiseerd worden. We kunnen met de fiets of te voet of via het openbaar vervoer heel gemakkelijk het stadion bereiken. Ik denk dat dit wel een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. Maar uiteraard, technisch en alle vergunningsmaterie moet nu wel bekeken worden of dit effectief ook kan."

"Club Brugge wil duidelijk snelle oplossing"

Er kan ook alleen maar één stadion komen, de oefenvelden en de jeugd komen dan op een andere plaats. Er moet een oplossing komen voor Cercle, een voorwaarde was het voor de bouw van het nieuwe stadion van Club Brugge op de huidige Jan Breydelsite.

"Ik wil niet voor hen spreken, maar ’t is duidelijk dat Club Brugge op korte termijn een oplossing wenst. Wij zullen niet toelaten dat er gebouwd wordt vooraleer wij een definitieve oplossing hebben. Dus ik denk wel dat dit heel snel zal moeten bekeken worden."

"Samen spelen met Club is geen optie"

Samen voetballen in het nieuwe stadion is al helemaal geen optie, klinkt het. Want da’s voor Cercle veel te groot. Blijft dan nog het huidige Jan Breydelstadion. Vincent Goemaere, voorzitter Cercle Brugge:"Ik denk dat we het huidige Jan Breydelstadion niet in de staat is dat we er nog tien jaar mee verderkunnen. Er zijn een aantal problemen waar we zeker moeten naar kijken. Ik denk dat een verbouwing misschien aan de orde zal zijn… Ik weet het niet, ik wil niet voor mijn beurt spreken. Ik zie niet direct een oplossing om op korte termijn verder te gaan…"