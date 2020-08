Kanaalzwemmen in Beernem voor het eerst even mogelijk

In Beernem kon er zaterdagmiddag voor het eerst officieel gezwommen worden in het kanaal. Alle voorwaarden op vlak van waterkwaliteit waren daarvoor ingelost.

Zowel atleten als recreatieve zwemmers konden even een duik nemen in het kanaal. Geïnteresseerden moesten zich daarvoor vooraf wel online inschrijven. Per zwemsessie van een uur waren dertig zwemmers toegelaten.

Test

Het initiatief komt van de Beernemse zwemclub, de organisatie van de Kallemoeietriatlon en het gemeentebestuur. Het gaat om een testnamiddag, waarna de gemeente zal bekijken of het kanaalzwemmen ook op permanente basis mogelijk is. Dat is een van de ambities van het meerjarenplan van Beernem.

Eerder konden de twee andere geplande zwemnamiddagen niet doorgaan door de slechte waterkwaliteit.