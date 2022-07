Kanaalzwemmer Bram is bijna in Calais: nog 2 uur te gaan!

Bram De Langhe uit Waregem is deze nacht gestart aan een bijzondere uitdaging. De kinesist zwemt voor het goede doel van Dover (Verenigd Koninkrijk) naar Calais (Frankrijk).

Bram dook deze nacht in het water in Dover en zit momenteel al over de helft van z’n tocht. De 41-jarige kinesist heeft rond 8u30 al zo’n 27,5 kilometer achter de kiezen en moet nog 16 kilometer zwemmen om Calais te bereiken. Rond 11u50 verwacht de schipper nog een kleine bocht te moeten maken. Bram wordt binnen anderhalf à twee uur aan Cap Gris-Nez verwacht.

De opbrengst van Bram z'n uitdaging, gaat integraal naar SOS Kinderdorpen.