De Bredenaar zou daarmee de eerste Belg zijn die in de dubbel slaagt. Wereldwijd zijn er dertig mensen die het gedaan hebben. In rechte lijn is de zwemtocht zesenzestig kilometer lang, maar met de stroom worden er dat wel vijfenzeventig tot tachtig. Hij hoopt afhankelijk van de omstandigheden binnen de 24 uur binnen te zijn. Met zijn krachttoer steunt Timothy Bednet. Dat is een organisatie die zieke kinderen de kans geeft om thuis live de les te volgen via de computer.