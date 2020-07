Kanaalzwemmer wil hele kust non-stop afzwemmen

Bredenaar en kanaalzwemmer Matthieu Bonne, die eerder ook al te zien was in Kamp Waes, wil in augustus als allereerste de Belgische kust non-stop afzwemmen.

Tot nu toe slaagde niemand daar in. "De afstand tussen De Panne en Knokke is 67 km, maar in werkelijkheid zal het veel meer worden en dit onder de zeer zware omstandigheden van onze geliefde Noordzee," zegt de ultrasporter. "De getijden en hun stromingen spelen hierin een cruciale rol. De stroomrichting en sterkte wisselen voortdurend en bij tegenstroom ga je amper vooruit.".

Volgens Bonne zal de stunt zo'n 20 tot 24 uren duren. Hij wil daarmee in het Guiness Book of Records geraken en baseert zich op dezelfde regels die gelden voor het zwemmen in het kanaal. Hij zal onder meer geen wetsuit dragen en mag de begeleidingsboot niet aanraken. Bekijk hier wat hij hierover post op Facebook.

