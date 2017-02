Kangoeroe na klopjacht gevangen in Zwevegem

In de streek rond Kortrijk is deze morgen een ware klopjacht gehouden, naar een kangoeroe...

Barry Mestdagh van restaurant-tearoom Trekteurke heeft bij zijn restaurant een dierenpark met kangoeroes en werd sinds begin deze week af en toe gebeld met de melding dat er een wilde kangoeroe was gespot in de buurt.

Buurtbewoners dachten onmiddellijk aan het dierenpark en lichtten Barry in. Na een stevige zoektocht en klopjacht kon Barry deze morgen uiteindelijk de kangoeroe vangen. De kangoeroe verblijft nu momenteel in het dierenpark van Barry, al is die nog niet helemaal zeker dat het wel één van zijn kangoeroes is, die was ontsnapt.