(K)Anker toont kwetsbaarheid van lotgenoten

De tentoonstelling (K)Anker is een initiatief van fotograge Amélie Soenen uit Poperinge en haar vriend Kenneth Coudyzer. De vader van Amélie heeft zelf kanker. Ze is daardoor bijzonder betrokken bij de ziekte en de strijd die patiënten elke dag voeren. Ze fotografeerde veertig lotgenoten, in bloot bovenlijf. "De foto's onthullen daardoor de kwetsbaarheden die de ziekte en de behandeling met zich meebrengen."

De portretten die op (K)Anker hangen, zijn ook terug te vinden in een fotoboek, met daarbij de verhalen van de lotgenoten. De expo loopt nog tot 10 oktober in de Gasthuiskapel in Watou. Een week later stellen ze het boek voor in het ziekenhuis in Ieper.