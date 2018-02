De ontdekking van de Duitse onderzeeër UB 29 uit de Eerste Wereldoorlog was erg bijzonder. De duikboot is relatief goed bewaard en de 22 Duitse bemanningsleden waren aan boord toen de boot zonk. Zij krijgen een zeemansgraf en de boot blijft liggen waar hij gevonden is. Het kanon dat nu bovengehaald is, krijgt een plekje op de tentoonstelling ‘De slag om de Noordzee’ in het Provinciaal Hof in Brugge in april.