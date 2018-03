In Brugge is men bezig met de opstelling van een oude torpedo en kanon in het Provinciaal Hof op de Markt.

Die zullen straks te bewonderen zijn in een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog. Het gaat over een kanon van een Duitse onderzeeër die voor onze kust is gezonken. De tentoonstelling loopt van 21 april tot en met 31 augustus. Die brengt het onderbelichte verhaal van de oorlog op zee en van de rol van de stad Brugge als zenuwcentrum van de hele operatie. Meer info vind je op www.vliz.be/battle-for-the-north-sea