Kans op gladde wegen door eerste winterprik

Zuinig en efficiënt strooien Met 103.000 ton strooizout in voorraad wil het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dit winterseizoen de Vlaamse wegen en fietspaden ijs- en sneeuwvrij houden. “Die voorraad volstaat om zelfs bij extreme weersomstandigheden de winter door te komen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Sinds de start van de metingen in 1982, wordt gemiddeld iets minder dan 40.000 ton zout gestrooid per winterperiode. De winter van 2009-2010 gaf het hoogste verbruik met 84.700 ton.



Bij een algemene strooiactie kunnen 313 strooiwagens voor autosnelwegen en gewestwegen uitrijden; 198 wagens staan klaar voor het ijs- en sneeuwvrij houden van de fietspaden. Met 314 strooiroutes dekt AWV 7000 km gewest- en autosnelwegen en 7700 km fietspaden. Voor elk van deze routes staat een strooiwagen en sneeuwploeg ter beschikking. De strooiwagens zijn uitgerust met een GPS-systeem dat de chauffeur begeleid in het strooitraject. Dit systeem is ook voorgeprogrammeerd zodat de strooibreedte aangepast wordt aan de weg. Zo wordt efficiënt en zuinig gestrooid. Melding aan lokale besturen Steden en gemeenten kunnen vanaf dit jaar ook een melding krijgen dat er gestrooid wordt in hun district. “Die melding is slechts aanvullende informatie. Het is belangrijk om te beklemtonen dat lokale besturen zelf actief informatie inwinnen om te beslissen waar te strooien op de eigen lokale wegen,” benadrukt minister Peeters.

Strooibeleid voor fietspaden Afgelopen jaren viel het op dat de Vlaming ook bij temperaturen onder het vriespunt blijft fietsen. Die fietsreflex wil de minister ook tijdens de winter blijven aanmoedigen. "AWV zet alles op alles om de fietspaden langs gewestwegen tijdens de mogelijke winterprikken zo veilig mogelijk te houden”, zegt minister Peeters. “Automobilisten vragen we met aandrang om ook bij winterse weersomstandigheden extra waakzaam te zijn en rekening te houden met de actieve weggebruiker. Fietsers mogen namelijk van de rijbaan gebruik maken indien het fietspad moeilijker berijdbaar is.”