Kans op heropbouw kapel Heule is klein

Er is gisteren een hele dag bekeken hoe het verder moet met de kapel: stutten of afbreken. Maar de kans dat het stutten en heropbouwen wordt is eigenlijk klein, zegt zuster overste Riet Devriese op Radio2.

“Het is nog niet duidelijk, maar dit is een grote kapel voor de kleine groep kloosterzusters. We hebben het er emotioneel moeilijk mee. Maar een alternatieve oplossing is dat we elders in het klooster een kapel inrichten, meer op maat van deze kleine groep kloosterzusters.” (lees verder onder de video)