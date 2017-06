Kansarmoede stijgt in Kortrijk, schepen verrast

Kortrijk wil de strijd tegen armoede nog opvoeren na niet zo’n goeie cijfers. Uit de kinderarmoede- index van Kind & Gezin is er sprake van een forse stijging van 12,9% in 2015 naar 17,4% in 2016.

En dat ondanks de grote inspanningen van het Kortrijkse stadsbestuur op het vlak van armoedebestrijding. Want de stad lanceerde in 2012 een armoedeplan, en dat rendeerde aanvankelijk. Drie jaar op rij daalde de index, naar 12 procent.

Schepen van armoedebestrijding Philippe De Coene: “ Het Kortrijkse sociaal beleid wordt zelfs in heel Vlaanderen als voorbeeld gesteld. Ons armoede – en activeringsbeleid is intussen niet veranderd, integendeel,' zegt de schepen van Armoedebestrijding. " Een grote verrassing is het dus ook voor ons. Want drie jaar na elkaar deden wij het goed met een daling van onze armoedecijfers als één van de weinig centrumsteden in Vlaanderen. Plots zie je een immense toename, zodanig groot dat we onmiddellijk contact hebben opgenomen met Kind & Gezin. Ik ben blij dat we met die mensen samen zullen zitten om de rekenkundige interpretatie te doen van die cijfers. En als het klopt, dan zullen we zien wat we in Kortrijk moeten doen om het beter te krijgen.

West-Vlaanderen en centrumsteden

In heel West-Vlaanderen bedraagt de armoede-index 11,68 %. Ook hier is een (lichte) stijging, net als in de centrumsteden Roeselare (14,6%), Oostende (29,6%) en Brugge (9,6%).

Deze index brengt de leefsituatie van zeer jonge kinderen in kaart brengt op basis van 6 criteria. Het gaat om het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouders, het stimulatieniveau van de kinderen, de arbeidssituatie van de ouders, de huisvesting en de gezondheid. Wanneer een gezin zwak scoort op 3 of meer criteria, spreken we over kinderen die in kansarmoede leven.