Kantinedieven krijgen 14 maanden cel

Drie mannen hebben van de rechtbank een celstraf van 14 maanden gekregen voor inbraken in vijf landelijk gelegen kantines in West-Vlaanderen. Voor twee is dat een effectieve celstraf, voor één een voorwaardelijke.

Eén van de slachtoffers was voetbalclub Gold Star in Voormezele. Daar gingen de dieven in september aan de haal met televisies, laptops, een geluidsinstallatie en tientallen lege bierbakken. Er was ook heel wat schade, onder meer aan de achterdeur. De drie moeten aan Gold Star 1.563 euro schadevergoeding betalen.

De drie konden opgepakt worden omdat ze de dag na de inbraak in Voormezele gefilmd waren in de Spar in Mesen. Daar probeerden ze de lege bakken te cashen. Het gaat om werklozen mannen uit Komen-Waasten.

