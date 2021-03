Kappers zijn boos en radeloos

Katrien Van Onacker, Kreatos Roeselare: "Dat maakt mij zeer kwaad. Ze hadden beloofd dat we niet meer gingen moeten sluiten. De toestand maakt ons inderdaad radeloos." Volgens experten is een kap- of schoonheidssalon een broeihaard van besmettingen. Klopt absoluut niet, zeggen ze bij Kreatos. "Wij hebben tot nu toe geen besmettingen, wij werken veilig. We doen alles wat we moeten doen. De experts zeggen dat, maar wij vragen wel om dat eens aan te tonen. Wij hebben tot nu toe geen bewijzen gezien."

Telefoon roodgloeiend

Ondertussen staat de telefoon bij kappers roodgloeiend. Allemaal mensen die nog snel willen langskomen, zoals Marnik. Hij voelt zich alleszins veilig. "Er mag maar een bepaald aantal mensen binnenkomen, en alles wordt voortdurend gereinigd en gepoetst. Neen, geen enkel probleem. Ik vind het ergens niet logisch, maar we kunnen er niet veel aan veranderen zeker?"

Katrien hoopt dat het nu toch de laatste keer zal zijn dat ze moet sluiten, want het begint zwaar door te wegen. "Het weegt enorm zwaar door. Wij moeten alles maar financieel aankunnen. Wij moeten alles verder betalen. Hetgeen we ontvangen is niet voldoende om de kosten te dragen. Dus ja, je moet het maar kunnen rekken...."