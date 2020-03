Kappersketen heeft felle kritiek op uitzonderingsmaatregel

Kristof Vanroose, zaakvoerder van 2 Kreatoskapsalons en district manager van Oost- en West Vlaanderen Kreatos heeft kritiek op het feit dat kleine kapsalons open morgen blijven. De keten Kreatos is wel dicht.

“Onze eerste minister verkondigt: blijf thuis, met uitzondering van essentiële verplaatsingen, zoals naar de voedingswinkel, de apotheek en het benzinestation gaan. Andere verplaatsingen dienen te worden beperkt. Alle samenscholingen worden verboden. Wie een frisse neus wil halen, kan dit enkel doen in het gezelschap van een familielid of vriend(in). Met respect voor een gepaste sociale afstand uiteraard. Maar kapsalons mogen openblijven. De plaats waar kapper en klant direct contact hebben met elkaar. Ziekenhuizen werken met mondmaskers en handschoenen. En wij mogen zo maar even onze gezondheid op het spel zetten.’

“Alle winkels moeten sluiten, bedrijven moeten social distancing ( 1,5 m tussen elke persoon) invoeren. Bij een overtreding hiervan volgt een boete, en bij een tweede overtreding een sluiting. Maar wij als kappers moeten dit negeren …”