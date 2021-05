Karel Cambien schrijft boek over ex-burgemeester Antoon Sansen

Antoon Sansen is een onderschat politicus. Dat zegt journalist en schrijver Karel Cambien die een boek schreef over de oud-burgemeester van Kortrijk.

Antoon Sansen is 89. Een boek over zichzelf wou hij niet. Te pretentieus, zei hij. Maar auteur Karel Cambien drong aan. Want 54 jaar gemeentepolitiek, 24 jaar schepen en 6 jaar burgemeester, daar valt veel over te schrijven.

Sansen is de man achter de herinrichting van de binnenstad. Onder meer het Schouwburgplein met ondergrondse parking, de schouwburg zelf, de veemarkt, De Lange Munte. Want ook voor de sport deed hij veel. "Sansen is de man die de democratisering van de sport en de cultuur naar Kortrijk heeft gebracht", zegt Karel Cambien. "Ik geef één voorbeeld: de Sinksenfeesten. Hij is daar de geestelijke vader van."

Sansen wil herinnerd worden als volkse politicus die verliefd is op zijn stad en haar inwoners. Het boek is verkrijgbaar bij de auteur zelf en bij handelszaak Byttebier in Kortrijk.