Karel Sabbe wint extreme ultraloop na 75 uur

Karel Sabbe uit Anzegem wint de internationale ultraloop Big Dog’s Back Yard World Championship in de Hoge Rielen in Kasterlee met 75 uren en 502,5 kilometer.

Sabbe begon zaterdag om 14u aan de ultraloop. Het doel? Zo veel mogelijk rondjes van 6,7 kilometer binnen het uur afwerken. Dinsdag om 17 uur, drie dagen en 3 uur later, zit de ultraloop er op en is Karel Sabbe de winnaar.

Sabbe liep 75 laps, goed voor 502,5 kilometer. Daarmee breekt hij alle records van de Big Dog’s Back Yard Ultraloop. Sabbe was sinds zaterdagmiddag aan het lopen. Hij liep de 6,7 kilometer telkens in gemiddeld 46 minuten, sliep dan 10 minuten en at dan nog 4 minuten.

Het concept van de Big Dog’s Back Yard World Championship is simpel: ieder uur een rondje van 6,7 kilometer lopen en telkens op het uur weer starten aan een nieuw rondje. Over heel de wereld startten zaterdag in 21 landen telkens 15 atleten aan hun ultraloop. De Belgen liepen snel op kop, met het meeste aantal rondjes, omdat weinig atleten uit de race stapten en zo de teller van het aantal rondjes bleef lopen.

Amerika eindigde dinsdag voormiddag op de tweede plaats, toen de laatste Amerikaan in de wedstrijd opgaf. Op dat moment had België nog twee lopers: Karel Sabbe en Merijn Geerts. Zij waren na 67 rondjes en dus 67 uur lopen nog fris en bleven gaan. Ze konden het record van 68 ronden al ruiken. Op dat moment hadden ze 455 kilometer in de benen.

Uiteindelijk is het Karel Sabbe die het langst bleef volhouden. Hij liep maar liefst 75 uur en 502,5 kilometer en is daarmee de winnaar van de Big Dog’s Back Yard World Championship. Ook het record van de Zweed Steene dat op 68 laps stond, is daarmee verpulverd.

Karel Sabbe is wel wat gewoon als ultraloper. Hij is wereldrecordhouder op de Pacific Crest Trail, een wandelpad van 4300 kilometer van Mexico naar Canada, én liep ook het snelste de Appalachian Trail in de VS. Dat pad is 3500 kilometer lang en Karel verbrak het wereldrecord met maar liefst vier dagen. Door corona werden de nieuwe uitdagingen van de extreme ultraloper telkens geannuleerd of uitgesteld, maar met deze Big Dog’s Back Yard Ultraloop in Kasterlee heeft Karel Sabbe toch maar weer z’n ongelofelijke talent en mentale weerbaarheid kunnen laten zien.