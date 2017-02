Kartel dingt naar stem van kiezer in Zonnebeke

In Zonnebeke trekken Open VLD, onafhankelijken en CD&V als een kartel naar de Zonnebeekse kiezer in 2018.

Dit werd door Dirk Sioen (Open VLD), Jan Vandoolaeghe (onafhankelijken), Danny Baert en Rik Desmet (CD&V) bekend gemaakt.

Het kartel is ervan overtuigd dat ze met de bundeling van hun krachten een nog sterker project aan de inwoners van Zonnebeke kunnen voorstellen. Dirk Sioen (Open VLD): "In het najaar van 2016 startten we verkennende gesprekken om te zien hoe elkaars toekomstvisie voor de gemeente eruitzag. Tijdens die gesprekken bleek al snel dat onze toekomstvisie nauw bij elkaar aansluiten. We kregen groen licht van Bart Tommelein om een kartel te vormen. Het is de bedoeling om met ervaren, gemotiveerde kandidaten naar de kiezer te trekken. De politiek wordt op vandaag meer dan ooit in een negatief daglicht geplaatst. Wij willen los van de nationale politiek onze inwoners ten dienste staan."

Lijsttrekker

Danny Braet (CD&V): "We zijn ervan overtuigd dat we met de bundeling van onze krachten een nog sterker project aan de inwoners van Zonnebeke kunnen voorstellen. Met dit project willen we binnen de grenzen van een gezonde financiële gemeentepolitiek streven naar het verder verhogen van het welzijn en de levenskwaliteit op alle vlak voor onze inwoners." Jan Vandoollaege (Onafhankelijken): "We vinden het belangrijk nu al de inwoners in te lichten van dit nieuwe politieke project. Dit geeft immers de mensen ruim op tijd duidelijkheid omtrent de intenties van onze partijen richting gemeenteraadsverkiezingen 2018." Dirk Sioen van Open VLD zal de lijst trekken.