Kasteel Sint-Flora wordt opgeknapt

Het kasteel Sint-Flora in de Veurnse Moeren wordt in zijn oude glorie hersteld. De eigenaar maakt er een lange termijn project van want de restauratie gebeurt met respect voor het verleden.

Het kasteel speelde namelijk een belangrijke rol tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het was in Sint-Flora dat Koning Albert I besliste om de IJzervlakte onder water te zetten. Een deel van dat verhaal deden ze gisteravond nog eens over, in het kasteel. Er werd ook een nieuw bier voorgesteld: het Veurns stadsbier Karel Cogge.

Flora is dus een kasteel met een boeiend verhaal. In een ver verleden was het zelfs een jeneverstokerij. Het zijn die oude geschiedenissen die Oostendenaar Edgar Vileyn over de streep trokken om het landgoed voor 675.000 euro te kopen. Het beschermde pand wordt volledig opgeknapt en opnieuw open gesteld. “We gaan het kamer voor kamer in de stijl van vroeger opknappen. Het is een werk van lange adem. We voorzien ook een ruimte om mensen te ontvangen.”