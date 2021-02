Antiquair Paul De Grande, die bekend is van het tv-programma "Stukken van mensen" verkoopt zijn kasteel in Snellegem, een deelgemeente van Jabbeke.

Kasteel De Boeverie moet minstens 2,5 miljoen euro opleveren. Het kasteel, gebouwd in 1874, bevindt zich in een landschapspark met een koetshuis en conciërgewoning. Paul De Grande bewoonde het veertig jaar lang en liet het in 1980 grondig renoveren. In de kelder en op het gelijkvloers heeft de antiquair een showroom met tal van interessante antieke objecten. De Grande heeft meerdere verkooppunten, waaronder één in Zeebrugge, en wil zijn collectie centraliseren op één plaats.