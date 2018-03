Kasteelmoord: "30 jaar cel is maximumstraf"

Correctionele rechtbanken kunnen in hangende moordzaken gevangenisstraffen tot 30 jaar opleggen. Dat heeft het Grondwettelijk Hof vrijdag verduidelijkt in een interpretatief arrest.

In de zaak van de kasteelmoord hadden de advocaten van de verdediging gepleit dat 20 jaar cel de maximumstraf is.

Op 21 december 2017 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat bepaalde artikelen van de Potpourri II-wetgeving in strijd zijn met de grondwet. Moorden en doodslagen zullen voortaan opnieuw voor het hof van assisen behandeld worden. Over de gevolgen voor de lopende dossiers ontstond veel onduidelijkheid en discussie. Daarom vroeg de regering aan het Grondwettelijk Hof om hierover klaarheid te scheppen.

Het Grondwettelijk Hof heeft nu dus in het interpretatief arrest gesteld dat 30 jaar cel de maximumstraf blijft in dossiers waar de verdachten op assisen levenslange opsluiting riskeerden. De straf mag volgens het Grondwettelijk Hof gewoon niet hoger zijn dan wat na het aannemen van verzachtende omstandigheden kan opgelegd worden door een assisenhof. "Die maximumtermijn bedraagt twintig jaar voor misdaden bestraft met twintig tot dertig jaar opsluiting en dertig jaar voor misdaden bestraft met levenslange opsluiting", klinkt het in het arrest.

André Gyselbrecht (67), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (54) en Franciscus Larmit (40) staan terecht voor de moord op Stijn Saelens. Het OM vorderde respectievelijk 30, 26, 28 en 24 jaar gevangenisstraf. Daarbovenop eiste het parket voor alle beklaagden 15 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. De rechtbank doet ten vroegste op 18 april uitspraak.