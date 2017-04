Kasteelmoord: André Gyselbrecht vraagt vrijlating

In de zaak van de kasteelmoord heeft de verdediging van André Gyselbrecht een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidsstelling ingediend. De correctionele rechtbank van Brugge buigt zich vandaag over het verzoek van dokter Gyselbrecht.

Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht wordt door de speurders gezien als de opdrachtgever voor de moord. De huisdokter uit Ruiselede beweert echter dat hij het slachtoffer alleen maar een lesje wilde leren. Saelens zou volgens Gyselbrecht incestueuze handelingen gesteld hebben bij zijn dochtertje.

André Gyselbrecht werd in de loop van het onderzoek twee keer vrijgelaten door de KI, maar hij zit sinds juni 2015 weer in de cel. Het eigenlijke proces over de moord op Stijn Saelens start op dinsdag 2 mei met de getuigenverhoren.