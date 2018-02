Kasteelmoord: Elisabeth vergeeft haar vader

Elisabeth Gyselbrecht heeft haar vader André vergiffenis geschonken. "Ik weet dat het niet uit eigenbelang was, maar wel om zijn kleinkinderen te beschermen", verklaarde ze op het proces over de moord op Stijn Saelens.

Na afloop van de pleidooien van haar advocaten kreeg Elisabeth Gyselbrecht als burgerlijke partij zoals gebruikelijk ook zelf kort het woord. Haar advocaat Els Gauquie had eerder ook al gepleit dat Elisabeth Gyselbrecht op een menselijke straf hoopt voor haar vader.

"Mevrouw de voorzitster, mevrouw en meneer de rechter. Ik wens jullie te zeggen dat ik Stijn inderdaad ongelooflijk graag gezien heb", aldus Elisabeth Gyselbrecht. "Hij leeft ook verder in onze vier kinderen, maar ik kan niet ontkennen dat ik verblind was. Ik had ook andere beslissingen genomen als ik wist wat ik nu weet. Ik begrijp dat mijn vader zo ongerust was en zich zorgen maakte om mij en de kinderen. Ik kan hem vergiffenis schenken, omdat ik weet dat het niet uit eigenbelang was, maar wel om zijn kleinkinderen te beschermen."

Volg de procesdag live

Maandag, op de eerste dag van de pleidooien in de zaak van de kasteelmoord zijn de advocaten van de familie Saelens aan het woord gekomen.

Volg de procesdag hieronder op de voet, met updates vanuit de rechtzaal.