Kasteelmoord: "Evert de Clercq wist niets van moordzaak"

Het Openbaar Ministerie vordert 28 jaar voor de Zeeuwse cafébaas, die nog altijd alle betrokkenheid bij de moord op Stijn Saelens ontkent.

De Zeeuwse cafébaas (54) uit IJzendijke zou een rol hebben gespeeld bij het ronselen van de intussen overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel. Die laatste werd op de dag van de feiten door zijn neef Franciscus Larmit naar het kasteel in Wingene gebracht. Larmit zou ook geholpen hebben om het lichaam van het slachtoffer te begraven.

Door Serry lukraak aan galg gepraat

‘Pierre Serry is een bedrieger die enkel op geld uit is’, zegt advocaat Thomas Gillis die Evert de Clercq verdedigt. ‘Mijn cliënt heeft niets met die moordzaak te maken, laat staan dat hij er iets van af wist. Uiteraard kende hij van Bommel, maar uit verklaringen van de Nederlandse politie blijkt dat hijzelf werd afgeperst door de crimineel uit Eindhoven.

Waarom Pierre Serry plots Evert de Clercq bij de kasteelmoord betrekt? Ik zou het bij God niet weten. Wel zat hij in de gevangenis wanneer Serry begon te praten, dus hij was een makkelijke prooi.’ Voor hetzelfde geld praatte Serry hier de Limburgse autohandelaar Johnny Vanlingen of de Nederlander Tinus van Wesenbeeck aan de galg.” Beide heren zaten een tijdje vast, omdat ze gelinkt werden aan de zwarte Mercedes waarin het lichaam van Saelens werd vervoerd.

Waalse tussenpersoon buiten schot

Bovendien vraagt meester Gillis zich af waarom de Waalse tussenpersoon M. Ghisbain niet in de beklaagdenbank zit. De dertiger ronselde bij zijn boksclub twee Tsjetsjenen die in opdracht van Serry ‘een pedofiel in elkaar moesten slaan’. Op 11 oktober 2011, bij een toevallige politieactie tegen inbrekers door de politie van Aalter liepen de twee tegen de lamp. Ze waren toen op terugweg van een verkenning bij het kasteel Carpentier in Wingene.

Geen bewijzen, Serry is regisseur

Er zijn telefonische contacten geweest op 3 september 2011 tussen Serry en E. de Clercq. Maar dit bewijst volgens de advocaat niets. Dit kan gaan over het hotel, de growshop of andere duistere zaakjes… Maar wat bewijst dit over een link met de kasteelmoord. Het telefonie- onderzoek toont duidelijk aan dat Pierry Serry de regietouwtjes in handen had. Ook dichter bij de moord, in oktober en november zijn er geen bewijzen dat mijn cliënt betrokken is. Het is nochtans in die periode dat André Gyselbrecht de definitieve ‘go’ geeft voor het uit de weg ruimen van zijn schoonzoon”.

Op 26 januari vertelt Elisabeth Gyselbrecht dat begin februari met Stijn en hun vier kinderen op verrassingsreis naar Australië gaan. De wereld van André Gyselbrecht stort in, die dag gaat Serry voor een bloedafname naar de dokterspraktijk. Vanaf dan zijn er opnieuw contacten tussen Serry en van Bommel en Jacobus van Weesenbeeck.

De dag na de feiten wordt Van Bommel kort gesignaleerd in IJzendijke. Langer dan 5 minuten kan hij er niet gebleven zijn, misschien is hij gestopt bij een drive-in? De intussen overleden crimineel heeft er nog gewoond. Dit bewijst niet dat hij bij de Clercq geweest is

Minder volk in rechtszaal

In tegenstelling tot de voorbije dagen, waarbij meester Johan Platteau met videofragmenten en een documentaire alles uit de kast haalde om zijn cliënt dokter André Gyselbrecht (67) te verdedigen, zat vandaag veel minder volk op de publieksbanken. De debatten duren nog tot vrijdag.