Kasteelmoord: Gyselbrecht 'bekent', proces geschorst

Dit betekent zoveel als een (vage) bekentenis dat dokter Gyselbrecht wel degelijk de opdrachtgever is voor de 'Kasteelmoord'. De dokter hield lang vol dat het enkel de bedoeling was om zijn schoonzoon 'een lesje te leren'.

Dokter Gyselbrecht aan het woord

Maandagavond sprong Gyselbrecht dus recht op het proces en riep "Ik moest mijn verantwoordelijkheid nemen, ik heb gedaan wat kon. Het was de laatste kans om mijn kleinkinderen te beschermen. Ik vreesde een vertrek van hen naar Australië, en de veiligheid van mijn kleinkinderen was mijn bekommernis. Stijn had beloofd om in therapie te gaan, maar er gebeurde niets. Ook niet na mijn klacht. Ik was woedend en voelde onmacht. Ik belde Pierre S op 6 oktober. Hij zei 'Doe het zelf'. Ik heb hem op 26 januari nog eens gebeld."

Gevolg voor proces

Na die plotse woorden van Dokter Gyselbrecht vroegen de advocaten een nieuw politioneel verhoor. Want deze 'bekentenis' kwam nog niet eerder naar boven en werpt een ander licht op de zaak, vinden zij. Er werd geroepen en geschreeuwd in de zaal. En gevraagd om het proces stil te leggen. Ook de rechtbank vraagt Gyselbrecht zo snel mogelijk te herverhoren. Het proces wordt geschorst en zal pas donderdag hernemen. Dan komen een wapendeskundige en een wetsdokter aan het woord.