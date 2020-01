Kasteelmoord: 'Gyselbrecht mag al weekend naar huis'

"De dokter zal dit weekend doorbrengen aan de zijde van zijn vrouw Monique. Het penitentiair verlof werd hem toegekend door minister van Justitie Koen Geens. Het Brugse parket wist van niets en is 'not amused', de familie van de vermoorde Stijn Saelens reageert onthutst", schrijft de krant.

Onder voorwaarden

Volgens de krant kan de dokter komende zondag doorbrengen bij zijn vrouw Monique thuis in Ruiselede. In zijn dokterspraktijk De Molen, waar hij op de website nog altijd bovenaan prijkt bij de voorstelling van het team, zal hij niet te zien zijn.

Meer zelfs: in de voorwaarden die verbonden zijn aan het penitentiaire verlof staat uitdrukkelijk dat hij geen contact mag hebben met de slachtoffers en hun familie. Zijn eigen dochter Elisabeth, ook als dokter actief in De Molen, mag hij dus niet spreken. Ook de kleinkinderen mag hij niet zien. Bij een toevallige ontmoeting moet hij zelf spontaan en discreet het contact verbreken. Naar het buitenland gaan is al helemaal uit den boze, net als drank, drugs en misbruik van medicatie. Voor de rest is de dokter vrij om te gaan en staan waar hij wil. "Zolang hij niet drinkt en van algemeen goed gedrag is, mag hij zelfs op café gaan", schrijft de krant.

Celstraf van 21 jaar

Gyselbrecht is in mei veroordeeld tot 21 jaar cel en zat al lange tijd in voorhechtenis. Hij gaf de opdracht voor de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens.