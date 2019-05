Kasteelmoord: lichtere straf van 21 jaar voor dokter Gyselbrecht

Dokter André Gyselbrecht uit Ruiselede krijgt in beroep 21 jaar cel voor de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens in Wingene in 2012. Dat heeft het Hof Van Beroep in Gent zopas beslist.

In eerste aanleg kreeg hij nog 27 jaar cel. Het openbaar ministerie vorderde een gevangenisstraf van 30 jaar, de maximumstraf.

Bij de definitieve straf krijgt André Gyselbrecht dus een lichtere straf dan in eerste aanleg. Het Hof hield rekening met de dreigende verhuizing naar Australië en de zedenfeiten van Stijn Saelens tegen één van zijn kinderen. Daarnaast vindt het Hof ook dat de 'redelijke termijn' voor een uitspraak in deze zaak is overschreden.

Ook tussenpersoon Pierre Serry krijgt een mildere straf: 19 jaar (ipv 21 jaar in Brugge). Evert de Clercq krijgt 20 jaar (ipv 27 jaar in Brugge) en chauffeur Franciscus Larmit 15 jaar (ook 15 jaar in Brugge).

