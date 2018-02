Kasteelmoord: Openbaar Ministerie aan het woord

In de zaak van de kasteelmoord komt vandaag het Openbaar Ministerie aan het woord. Volg het hier live met tekstupdates vanuit de rechtszaal.

Dinsdag, op de eerste dag van de pleidooien in de zaak van de kasteelmoord namen de advocaten van de familie Saelens het woord. Ze waren vooral hard voor André Gyselbrecht. Gisteren was het de beurt aan de advocaten van Elisabeth Gyselbrecht. Elisabeth nam ook zelf het woord en vergaf haar vader. "Ik weet dat het niet uit eigenbelang was, maar wel om zijn kleinkinderen te beschermen", verklaarde ze.

Vandaag komt het openbaar ministerie aan het woord. Het requisitoir zal waarschijnlijk ook vrijdagochtend nog in beslag nemen. Volg hieronder via tekstupdates op de voet wat er op het proces gezegd wordt.