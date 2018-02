Kasteelmoord: Openbaar Ministerie niet mals voor Gyselbrecht

Hij is blijven ontkennen en liegen, en volgens de procureur is zelfs zijn bekentenis van begin mei van dit jaar gebaseerd op halve leugens. De twee openbare aanklagers Maddens en D’ Havé reconstrueren het hele onderzoek naar de Kasteelmoord met de hulp van videofragmenten en telefoongesprekken. Ze willen aantonen dat het gerecht van Brugge deze zaak heel serieus heeft uitgespit. Ze zijn niet mals voor dokter André Gyselbrecht, die vijf jaar lang alle betrokkenheid ontkende. De eerste bekentenis komt er in september 2016, door Pierre Serry:

In die periode was André Gyselbrecht de palliatieve dokter aan het sterfbed van de vader van Serry. Volgens het Openbaar Ministerie heeft André Gyselbrecht in die periode op een gruwelijke wijze misbruik gemaakt van zijn functie, en Pierre Serry onder druk gezet om Saelens uit de weg te ruimen omdat hij naar Australië wou verhuizen met het gezin. Pas in het najaar volgt een strafklacht wegens incest door Stijn Saelens.

André Gyselbrecht heeft altijd volgehouden hij de opdracht pas gaf na de klacht over incest. Dat incest-verhaal wordt door het Openbaar Ministerie als een ‘joker’ omschreven, omdat de dokter nooit de intentie had om die serieus te laten onderzoeken.

Morgen volgt de strafvordering voor de vier beklaagden. Maar de verdediging stelt de mogelijke maximumstraf en bde evoegdheid nu al ter discussie, door een recent arrest van het Grondwettelijk Hof.

Wat vooraf ging

Dinsdag, op de eerste dag van de pleidooien in de zaak van de kasteelmoord namen de advocaten van de familie Saelens het woord. Ze waren vooral hard voor André Gyselbrecht. Gisteren was het de beurt aan de advocaten van Elisabeth Gyselbrecht. Elisabeth nam ook zelf het woord en vergaf haar vader. "Ik weet dat het niet uit eigenbelang was, maar wel om zijn kleinkinderen te beschermen", verklaarde ze.

Vandaag komt het openbaar ministerie aan het woord. Het requisitoir zal waarschijnlijk ook vrijdagochtend nog in beslag nemen. Volg hieronder via tekstupdates op de voet wat er op het proces gezegd wordt.