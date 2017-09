Kasteelmoord: Peter Gyselbrecht eist 250.000 euro schadevergoeding

Volgens de schoonbroer van kasteelmoordslachtoffer Stijn Saelens zat hij zeven maanden onterecht in voorhechtenis tijdens het onderzoek door het Brugse gerecht. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen zaterdag.

Peter Gyselbrecht diende onlangs een verzoekschrift in bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Gyselbrecht eist de schadevergoeding "wegens 203 dagen onterechte opsluiting in voorhechtenis en de daaruit voortvloeiende schade". Per dag in hechtenis eist Gyselbrecht 250 euro morele schadevergoeding, goed voor een totaalbedrag van 50.750 euro. Voor het loonverlies en gemaakte kosten om zijn onschuld te bewijzen wil hij 204.760 euro van de Belgische staat. Ten laatste midden februari moet de Justitieminister antwoorden op de eis van Gyselbrecht.

Peter Gyselbrecht is de zoon van dokter André Gyselbrecht, die in mei bekende dat hij de opdracht heeft gegeven voor de moord op Stijn Staelens: klik hier voor de letterlijke bekentenis van André Gyselbrecht.