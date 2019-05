Kasteelmoord: politiebescherming voor rechters en speurders

Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht kwam onmiddellijk in het vizier als de opdrachtgever voor de moord. Pierre Serry (68), vriend van Gyselbrecht, werd gevraagd als tussenpersoon. Evert de Clercq speelde een rol bij het ronselen van de intussen overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel. Franciscus Larmit zou de chauffeur zijn geweest op de dag van de moord.

Verlaging straffen

André Gyselbrecht, Pierre Serry, Evert de Clercq en Franciscus Larmit werden in eerste aanleg tot respectievelijk 27, 21, 27 en 15 jaar cel veroordeeld. In beroep werden de straffen door de lange procesgang verlaagd naar 21 jaar voor dokter Gyselbrecht, 19 jaar voor Pierre Serry, 20 jaar voor Evert de Clercq en 15 jaar voor Franciscus Larmit.

Ieder uur een combi

De uitspraak in beroep viel maandag, maar de bedreigingen zouden al van daarvoor dateren. "Sinds de pleidooien in beroep passeert er ook ieder uur een politiecombi aan de privéwoningen van Frank Scheerlinck en Joris Van Cauter, de advocaten van Roy Larmit, de vierde veroordeelde en tevens de man die als eerste belastende verklaringen aflegde tegen Evert de Clercq", zo schrijft de Krant van West-Vlaanderen.

Ernstige bedreigingen

Volgens de krant werden onder meer kamervoorzitter van het hof van beroep Koen Defoort en de hoofdinspecteur van de Brugse federale politie die het onderzoek leidde, bedreigd. "Uit zeer goede bron is vernomen dat uit een telefoontap is gebleken dat uit de omgeving van Evert de Clercq bijzonder ernstige bedreigingen zijn geuit tegen een aantal mensen in het dossier. 'We gaan er 'ene' omleggen', werd er onder andere gehoord op de tap."

Het West-Vlaamse parket en het Gentse parket-generaal geven geen details over de bedreigingen en beschermingsmaatregelen.

