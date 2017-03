Kasteelmoord: proces openbaar en met 11 getuigen

Meer over dit onderwerp vanavond bij WTV en FOCUS

Op het proces over de kasteelmoord zullen 11 mensen opgeroepen worden als getuigen. Dat heeft de Brugse correctionele rechtbank in een tussenvonnis beslist.

Tegelijk besliste de rechtbank dat de zaak volledig openbaar kan behandeld worden. Op de inleidingszitting van donderdag 9 maart konden alle partijen getuigen voorstellen. In totaal werden ruim 30 mogelijke getuigen opgeworpen, maar in dat aantal heeft de rechtbank dus flink gesnoeid. Zo had de verdediging van André Gyselbrecht tevergeefs gevraagd om voormalig onderzoeksrechter Paul Gevaert als getuige op te roepen. Ook Pol Vandemeulebroucke, de vroegere advocaat van Evert de Clercq, wordt niet opgeroepen als getuige.

Op dinsdag 2 mei zullen hoofdinspecteur David Roelant en onderzoeksrechter Koen Wittouck als eerste gehoord worden. Om 15 uur zullen ook wetsdokter Geert Van Parys en wapenexpert Erik De Durpel hun getuigenis afleggen. Op 3 mei staan nog zeven getuigenverhoren gepland. De beklaagden zullen op 4 mei verhoord worden door voorzitter Els D'Hooghe.