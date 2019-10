Kasteelmoord: staartje voor zoon Gyselbrecht en journalist

Ze zullen zich later moeten verantwoorden voor het uitlekken van informatie in het dossier van de zogenaamde Kasteelmoord, waarvoor de vader van Gyselbrecht, doker André Gyselbrecht eerder als als opdrachtgever verantwoordelijk werd gesteld.

De mannen worden verdacht van het misbruik van het inzagerecht. Peter Gyselbrecht zou afgeluisterde telefoongesprekken doorgespeeld hebben naar de journalist die ze dan later op tv had vertoond. In juni had de raadkamer al beslist dat ze zich beiden daaraan hadden schuldig gemaakt, maar tegen die beslissing werd toen beroep aangetekend. Al blijkt dit nu een maat voor niets te zijn.

