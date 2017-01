Kasteelmoord: Verdachten niet naar assisen

De Brugse raadkamer had geoordeeld dat de verdachten zich voor het hof van assisen moesten verantwoorden, maar de KI hervormde die beslissing. Peter Gyselbrecht werd buiten vervolging gesteld.

De kamer van inbeschuldigingstelling in Gent nam de definitieve beslissing over de verwijzing van de verdachten van de moord op Stijn Saelens, op 31 januari 2012 in het West-Vlaamse Wingene. Op 24 november besliste de Brugse raadkamer dat vier verdachten (André Gyselbrecht, Pierre Serry, Evert d.C., en Franciscus L.) zich voor het hof van assisen moeten verantwoorden. Het parket-generaal vroeg echter opnieuw de verwijzing van de vijf verdachten naar de correctionele rechtbank in Brugge en volgde daarin het parket van West-Vlaanderen. Voor Peter Gyselbrecht, die door de Brugse raadkamer buiten vervolging gesteld werd, vroeg het parket-generaal ook opnieuw een verwijzing naar de correctionele rechtbank.

De kamer van inbeschuldigingstelling heeft Peter Gyselbrecht nu buiten vervolging gesteld en verwijst de vier andere verdachten naar de correctionele rechtbank. Het is nog niet duidelijk wanneer het dossier, dat meer dan 60.000 pagina's telt, voor de rechtbank kan worden gebracht.