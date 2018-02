Kasteelmoord: Verdediging Evert de Clercq aan het woord

Het proces over de kasteelmoord staat vandaag helemaal in het teken van de verdediging van Evert de Clercq. De Zeeuw uit IJzendijke ontkent dat hij iets met de feiten te maken heeft.

Thomas Gillis, de advocaat die Evert de Clercq bijstaat in het proces over de kasteelmoord, heeft een niet zo fraai beeld geschetst van Pierre Serry. Hij haalde de geloofwaardigheid van Serry onderuit met een reeks getuigenissen en noemde hem een "wolf in schaapsvacht". Een en ander heeft te maken met het feit dat de Clercq in het dossier opdook na verklaringen van Serry.

Leugens en bedrog

"Als je in Vlaamse rechtbanken de naam Serry vernoemt, is hoongelach je deel", aldus Gillis. "Wat je nadien ook zegt, niemand gelooft je nog."

Om zijn stelling kracht bij te zetten, citeerde Gillis uit een reeks getuigenissen over Serry. "Op het eerste gezicht is Pierre een sympathieke kerel, maar wie hem al lang kent, zegt toch onwaarschijnlijke dingen. Gillis citeerde getuigen, die het hadden over geld dat achtergehouden werd, leugens en bedrog, het ontkennen van het zonlicht, enz. Volgens veel getuigen die geciteerd werden, is de voornaamste drijfveer van Serry geld.

"Waarom zeg ik u dit, mevrouw de voorzitter? Omdat de waarachtigheid van de verklaringen van Serry direct betrekking heeft op mijn cliënt. Want het is door de verklaringen tijdens het verhoor van Serry op 26 september 2016 dat mijn cliënt betrokken geraakt is in het dossier. Wij vragen u dan ook om die moraliteitsgetuigen in beraad te nemen", aldus nog Gillis.

"Als u de verklaringen van Serry voor waar aanneemt, dan riskeert u een scheefgetrokken vonnis te vellen, voor àlle beklaagden, niet alleen mijn cliënt."

Volgens Gillis heeft Serry niet bekend omdat hij wroeging had, maar omdat Matthieu Ghisbain, die de Tsjetsjenen had geronseld, tot bekentenissen was overgegaan. "Serry zat in het nauw", zo klonk het.

"Hoed u om uw vonnis op te hangen aan de verklaringen van Serry, want dan zal het fout zijn, voor iedereen", zo herhaalde Gillis.

Gillis hekelde ook het OM, dat in zijn requisitoir had gesteld dat Evert de Clercq de regie in handen had genomen na de opdracht van André Gyselbrecht om Stijn Saelens te laten verdwijnen. "Dit klopt niet. Evert de Clercq kent Serry natuurlijk al lang en toegegeven, ze hadden ook telefonisch contact op 3 september 2011, heel kort, vijf keer. Wij weten niet wat daar gezegd is, als daar al iets gezegd is."

"Volgens het OM stapte Serry na het mislukte avontuur met de Tsjetsjenen naar de Clercq, maar dat blijkt nergens uit, de Clercq duikt niet meer op in het dossier tot september 2016, bij de bekentenissen van Roy Larmit. Vijf jaar later."

"Er is maar één man die de touwtjes in handen had, en dat is Pierre Serry", aldus nog Gillis.