Kasteelmoord: verdediging vermoedt mogelijk geknoei

Zijn verzoek draait onder meer om de klacht die hij in juli vorig jaar indiende over mogelijk gesjoemel met de computer van Stijn Saelens. Volgens de advocaat werden er mogelijk bepaalde foto's en bestanden gewist tijdens de huiszoeking. Daarnaast wil hij ook het dossier over de door Peter Gyselbrecht gelekte telefoontaps laten voegen. Het gaat om de gesprekken die in november door het Canvasprogramma Terzake werden uitgezonden. Die zouden wijzen op mogelijk te nauwe banden tussen het parket en de familie Saelens.

Peter Gyselbrecht, de buiten vervolging gestelde schoonbroer van Stijn Saelens, heeft toegegeven dat hij telefoongesprekken uit het dossier lekte aan de VRT-redactie. Tenslotte wil de advocaat van Gyselbrecht ook de uitloper van het zogenaamde motorincident laten voegen. De Antwerpse stafhouder had afgelopen zomer door een brief van het parket namelijk een tuchtonderzoek tegen Platteau geopend. Dat gebeurde nadat de weduwe van Saelens was verhoord over de vermeende diefstal van de motor van Johan Platteau. Uit dat pv zou blijken dat de vrouw met Platteau op restaurant ging. "Er zijn aanwijzingen dat een agente door het OM is gevraagd om valsheid te plegen met de bedoeling mij uit het dossier te werken", zegt de advocaat daarover. Ook de verdediging van Evert de Clercq dringt overigens aan op de toevoeging van het computerdossier. Volgens meester Thomas Gillis staat het vast dat de bestanden vernietigd zijn toen het kasteel verzegeld was voor sporenonderzoek. "Je kan bewijzen dat er gesjoemeld is. Het heeft er ook alle schijn van dat die bestanden te maken hebben met kindermisbruik."