Kasteelmoord: zaal afgeladen vol voor pleidooien verdediging

En gezien de opkomst van het publiek is daar een pak meer belangstelling voor. In de rechtbank zijn er zelfs stoelen tekort. Tussen het publiek veel supporters uit Ruiselede, die de vermoedelijke opdrachtgever van de moord op kasteelheer Stijn Saelens, dokter André Gyselbrecht, altijd zijn blijven steunen. Sommigen van hen waren ook aanwezig bij de start van de inleidende zitting vorig jaar. Ondanks zijn bekentenissen bleven ze hopen dat André Gyselbrecht een eerlijk proces zou krijgen.

"Feiten zijn ongerroepelijk"

Meester Johan Platteau, die Gyselbrecht verdedigt ging in een korte inleiding de ernst van de feiten niet uit de weg. "De feiten zijn erg en ze zijn onherroepelijk. We kunnen niet terug. Er zijn veel tranen gevallen en er zijn veel harten gebroken. Stijn Saelens was 34 jaar oud. Stijn Saelens is nu dood. Stijn Saelens had recht op leven. Zijn ouders hadden recht op een zoon. Zijn broer en zussen hadden recht op een broer. Zijn echtgenote had recht op een man. Zijn kinderen hadden recht op een vader. Ik weet dat, wij weten dat. We weten dat allemaal."

"Niet bevoegd"

De verdediging van André Gyselbrecht heeft alvast bij monde van advocaat Filip D'Hont, aan de correctionele rechtbank van Brugge laten weten dat ze deze onbevoegd acht in de zaak over de kasteelmoord. Eén en ander heeft te maken met de correctionalisering van assisenzaken en het arrest van het Grondwettelijk Hof daarover.

