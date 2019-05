Kat met 5 kittens gedumpt in gracht in Ardooie

In Ardooie heeft iemand een kat met 5 kittens gedumpt in een gracht. Twee van de babypoezen hebben het niet overleefd.

Het was kattenasiel Fur-Ever-Catz uit Ardooie die gisteren een telefoon kreeg. Een tuinman was aan het werk aan de Ventweg in de buurt van de Beversesteenweg en vond de dieren in de gracht. Hij vertelde dit aan een vrouw die meteen het kattenasiel verwittigde.

Joke Minne van het kattenasiel is meteen de poezen gaan zoeken. Ze vond vijf kittens in een gracht. De moederkat was er niet bij, wellicht gevlucht. Voor twee kittens kwam de hulp te laat. Ze waren gestorven. ‘Wellicht op een gruwelijke manier’, zegt Joke. ‘Er lag een steen bij hen’ (zie foto bovenaan).

Om de moederkat op te sporen plaatste Joke een vangkooi. ’s Avonds zat de moederkat er nog altijd niet in. ‘We hoorden plots een poes miauwen vanuit het bos. Het was inderdaad de poes die op zoek was naar haar kleintjes. De drie kittens en de moederpoes stellen het goed. Ze komen nu terug op krachten want de kleintjes waren mager.

‘Ze zijn wellicht zo’n vier weken oud. Pas bij 12 weken kunnen ze geadopteerd worden’.