Katelijnebrug afgesloten voor alle verkeer

Auto’s en bussen raken de brug maar moeilijk op en als ze er al op raken, glijden ze naar beneden. De Katelijnebrug over het Kanaaleiland maakt deel uit van de ring en de maatregel zorgt voor heel wat file. Het verkeer wordt omgeleid via de Bargeweg. Ook gisteren werd de Katelijnebrug even afgesloten.

De politie van Brugge kreeg sinds vanmorgen al een zestal meldingen binnen van ongevallen, onder meer in de Baron Ruzettelaan en de Noorweegse Kaai. Bij de aanrijding tussen een bus en een tractor is één gewonde gevallen.

Geen bussen op balkonrotonde

Het is ook erg glad op de Balkonrotonde aan de achterzijde van het station van Brugge. Bussen van De Lijn mogen de Balkonrotonde niet meer op. De bussen rijden om via de Bevrijdingslaan en proberen om zoveel mogelijk haltes te bedienen. Vervoersmaatschappij De Lijn meldt dat de sneeuw en de gladde wegen in heel West-Vlaanderen voor problemen zorgen. Ook de belbussen, die vaak langs kleine wegen rijden, kunnen niet alle haltes bedienen. Dat is onder meer het geval in Torhout en Veldegem.