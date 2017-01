Katelijnepoortbrug dicht voor onderhoud

Het hele weekend is in Brugge de Katelijnepoortbrug buiten gebruik door onderhoudswerken. Om de hinder te beperken wordt in de weekends en ’s nachts gewerkt.

De Katelijnepoortbrug is belangrijk voor het verkeer in en uit de binnenstad. Het hydraulisch systeem voor het open en dicht draaien van de brug wordt vervangen. Vanaf zes uur vrijdagavond wordt de brug volledig afgesloten. Maar Waterwegen en Zeekanaal beperkt de hinder bij het uitvoeren van de noodzakelijke onderhoudswerken. "In totaal gaat het over twee weekends en vier nachten", zegt Claudia Van Vooren van Waterwegen en Zeekanaal. "Maar alle werken worden in het weekend en ’s nacht uitgevoerd om de hinder voor het wegverkeer zoveel mogelijke te beperken." Bij een afgesloten Katelijnepoortbrug moet het verkeer omrijden via de Bargeweg of de Gentpoort.