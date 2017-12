Bijna twee kilometer, zo lang is de gebreide wollen sjaal die gisterenavond rond de Sint-Salvatorskathedraal werd geknoopt. Dit opmerkelijk initiatief kwam van de jongeren van het bisdom Brugge. Hierna wordt de sjaal omgevormd tot dekens voor vluchtelingen en daklozen.

De bijna 1,8 kilometer sjaal is gebreid door 750 vrijwilligers die samen 15.000 uren in de weer waren. Het initiatief is een actie voor de Warmste Week van Studio Brussel die op 18 december van start. Er werd 15.000 euro opgehaald dat zal gaan naar drie goede doelen.